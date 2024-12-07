Цьогоріч правоохоронці Домініканської Республіки вилучила майже 47 тонн наркотиків

У Домініканській Республіці правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну – близько 9,5 тонн. Наркотики були заховані серед вантажу з бананами, який прибув до порту столиці Санто-Домінґо. Про це повідомило агентство Reuters в суботу, 7 грудня.

Співробітники Національного управління з контролю за наркотиками виявили 320 мішків з приблизно 9528 кг кокаїну, орієнтовною вартістю 250 млн доларів.

«Початкові розслідування показують, що контейнер з бананами прибув із Гватемали. Багато невідомих намагалися перекласти наркотики в інший контейнер, який мав бути відправлений на судні до Бельгії», – сказав керівник комунікацій Національного управління з контролю за наркотиками Карлос Денверс.

За словами речника, це було найбільше вилучення в історії країни, що побило попередній рекорд вилучення у 2580 кг в порту Кауседо в Санто-Домінґо у 2006 році. Цього року влада Домініканської Республіки конфіскувала майже 47 тонн наркотиків.

Фонд InSight Crime, який аналізує організовану злочинність, попередив, що рекордні обсяги вилучень, здійснені цього року, свідчать про те, що Карибський басейн знову стає основним маршрутом контрабанди з Колумбії до Європи, де, за оцінками, наркоспоживання з 2011 по 2024 рік зросло більш ніж удвічі.