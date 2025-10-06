Міськрада хоче заохотити мешканців переходити до безготівкових розрахунків за проїзд

У понеділок, 6 жовтня, виконавчий комітет Дрогобицької міськради затвердив нові тарифи на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради.

Як зміниться ціна на проїзд

У рішенні виконкому йдеться про зростання тарифу на проїзд в Дрогобичі за умови оплати готівкою. За умови інших видів оплати тариф залишається незмінним. Затверджені такі тарифи:

оплата готівкою – 20 грн (було 15 грн);

оплата будь-якою банківською карткою – 18 грн;

оплата карткою мешканця дрогобицької ТГ – 15 грн.

«Ухвалене рішення буде мотивацією для всіх пасажирів переходити на безготівкову оплату. Завдяки безготівковим розрахункам можна провадити чіткий облік пасажирів, бачити реальну картину навантаження на кожному з маршрутів, кількість пільгових категорій та їх співвідношення у загальному пасажиропотоці», – коментують в Дрогобицькій міськраді.

Як їздитимуть пільговики

Окрім того, в рішенні Дрогобицького виконкому йдеться про деякі зміни для пільговиків, які користуються громадським транспортом в місті.

За пенсіонерами за віком і людьми з інвалідністю третьої групи залишається право на 20 безоплатних поїздок щомісяця за умови пред’явлення «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Також таке право мають опікун (піклувальник) дитини-сироти або дитини позбавленої батьківського піклування.

А от учні шкіл Дрогобицької МТГ зможуть користуватися транспортом безкоштовно лише в будні дні до 19:30. У рішенні Дрогобицького виконкому від травня 2025 року іщлося про те, що учні могли їздити безоплатно щодня, вновому рішенні зазначено «щодня, окрім суботи і неділі». Правом на безоплатний проїзд можна скористатися за умови пред’явлення учнівського квитка, виданого закладом освіти.

Також виконком частково відкоригував перелік пільгових категорій громадян, яким надано право безкоштовного проїзду в громадському транспорті в межах Дрогобицької громади.

Відповідно до затвердженого рішення, право безоплатного проїзду мають:

учасники бойових дій (в т.ч. АТО та ООС) та добровольці АТО, захисники та захисниці України;

люди з інвалідністю внаслідок війни та їх супроводжуючий (якщо йдеться про інвалідність І групи);

учасники ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС І та ІІ категорій;

люди з інвалідністю І, ІІ групи;

супроводжуючі людей з інвалідністю І групи, зокрема дітей (не більше одного супроводжуючого);

діти з інвалідністю;

батьки загиблого військовослужбовця;

члени сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України;

ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спецзв’язку та захисту інформації України, ветерани Національної поліції;

реабілітовані, потерпілі від репресій;

діти з багатодітних сімей;

члени сімей зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Рішення, що стосуються проїзду пільгових категорій в громадському транспорті Дрогобича ухвалили з огляду на звернення перевізників, які говорять про зростання кількості пільговиків та про відсутність належної компенсації за їх перевезення.