ДТП сталась перед мостом

У вівторок, 16 травня, при виїзді із Дрогобича на вул. Стрийській у ДТП потрапили автобус і вантажівка, повідомляє поліція Львівської області.

Аварія трапилася перед мостом через річку Тисьмениця при виїзді на серпантин близько 17:30. Постраждали десятеро людей. На місце ДТП виїжджали дві бригади швидкої допомоги. Як видно з опублікованого фото, аварія була лобовою – автобус «Еталон» залишився на своїй смузі, а вантажівка з'їхала із правої смуги на зустрічну, де й сталось зіткнення.

Рух транспорту на ділянці було тимчасово перекрито – транспорт розвертали назад.

У поліції розповіли, що як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажного автомобіля «Рено», 36-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з маршрутним автобусом «Еталон» сполученням Стрий-Дрогобич, яким керував 51-річний житель Стрия. На момент зіткнення в автобусі перебували 10 пасажирів, попередньо – усі повнолітні.

Фото поліції Львівської області

Всі учасники ДТП доставлені у лікарню, медики надають їм необхідну допомогу. Діагнози та особисті дані травмованих уточнюються.

Вирішується питання правової кваліфікації, правоохоронці встановлюють обставини події.