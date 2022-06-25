У п'ятницю, 24 червня, о 19:00 сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі «Львів – Тернопіль – Рава-Руська» в селі Перемивки Львівського району. Унаслідок аварії загинув 28-річний велосипедист із Жовкви. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Як попередньо встановили правоохоронці, велосипедист не впорався із керуванням та в’їхав у задню частину причепа автомобіля «DAF» під керуванням 48-річного мешканця Одеси, який був припаркований на узбіччі.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження, несумісні із життям, та помер на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.