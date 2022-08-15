У ДТП на Львівщині травмувався 11-річний хлопчик
Суспільство — Вікторія Ейсмунт, 0 0
0 0
До теми
Водій Citroen збив хлопчика, що їхав на самокаті
На Львівщині водій автомобіля Citroen Веrlingo збив 11-річного хлопчика, що їхав на самокаті. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.
Як повідомили в поліції, аварія трапилася в неділю, 14 серпня, близько 15:00, в одному з сіл Самбірського району. 35-річний львів’янин, який був за кермом автомобіля Citroen Веrlingo, збив на 11-річного хлопчика, який їхав на самокаті.
Унаслідок ДТП хлопчик травмувався, його госпіталізували в лікарню. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За скоєне водієві загрожує обмеження волі до трьох років.
Це наш Instagram,
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter