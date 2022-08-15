Водій Citroen збив хлопчика, що їхав на самокаті

На Львівщині водій автомобіля Citroen Веrlingo збив 11-річного хлопчика, що їхав на самокаті. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили в поліції, аварія трапилася в неділю, 14 серпня, близько 15:00, в одному з сіл Самбірського району. 35-річний львів’янин, який був за кермом автомобіля Citroen Веrlingo, збив на 11-річного хлопчика, який їхав на самокаті.

Унаслідок ДТП хлопчик травмувався, його госпіталізували в лікарню. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За скоєне водієві загрожує обмеження волі до трьох років.