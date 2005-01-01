У ДТП на трасі Львів-Краковець загинув водій легковика та постраждали четверо пасажирів

Сталось зіткнення автомобіля Mitsubishi Carisma та автомобіля «ВАЗ 2106»

У середу, 10 січня, приблизно о 5:30 на трасі Львів-Краковець відбулась ДТП, унаслідок якої загинув водій та постраждали четверо пасажирів автомобіля «ВАЗ 2106». Про це інформує ГУ НП у Львівській області.

За даними поліції, ДТП трапилась поблизу села Когути, що у Яворівському районі. Сталось зіткнення автомобіля Mitsubishi Carisma, за кермом якого був 27-річний житель Яворівського району, та автомобіля «ВАЗ 2106», яким керував мешканець Києва.

Від отриманих травм водій «ВАЗ 2106» помер на місці події, четверо його пасажирів віком 21-22 роки, жителі Рівненської, Хмельницької та Вінницької областей, а також Яворівського району, отримали тілесні ушкодження.

Повітряне командування «Захід» на своїй сторінці у Facebook повідомило, що загиблий та четверо постраждалих є військовослужбовцями контрактної служби одного з підрозділів Львівського зенітного ракетного полку. За даними повітряного командування «Захід», водій Mitsubishi Carisma, що вчинив ДТП, перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.