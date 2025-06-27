Смертельна аварія сталася вранці 27 червня у селі Городилець Ковельського району

Вранці 27 червня у селі Городилець Ковельського району сталася смертельна ДТП. Внаслідок зіткнення двох легковиків загинула пасажирка Chevrolet Aveo, ще четверо людей – у лікарні. Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



«Водій легковика Chevrolet Aveo, здійснюючи обгін, зіткнувся з попутнім автомобілем Iveko. Внаслідок ДТП загинула пасажирка Chevrolet, а його водій та ще троє пасажирів, серед яких 7-річна дитина, доставлені у лікарню», – зазначили правоохоронці.



На місці події працюють поліцейські, рятувальники та медики.



Слідчі вирішуєть питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого).