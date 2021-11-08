Особи двох загиблих пасажирів ще встановлює поліція

У Луцькому районі сталась ДТП, в якій загинули троє людей. Всі вони перебували у автомобілі Volkswagen Golf. Як встановила поліція, 32-річний водій не впорався з керуванням, і на дорозі між селами допустив зіткнення з деревом. В результаті удару загинув не лише водій, а й двоє пасажирів.

Як повідомили у прес-службі поліції Волині, аварія сталась у неділю, 7 листопада, близько 20:00, на дорозі між селами Романів та Верхівка Луцького району.

«32-річний лучанин, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням та допустив зіткнення із придорожнім деревом. Водій та ще двоє пасажирів загинули на місці події, їх дані встановлюють», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі невідомо, чи перебував водій у стані сп'яніння. Для з'ясування тіло загиблого доправили на судово-медичну експертизу.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до смерті кількох осіб).