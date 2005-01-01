У ДТП в Пустомитівському районі постраждала 5-річна мешканка Росії

Унаслідок ДТП, що трапилась у понеділок, 18 червня, у с. Ков’ярі Пустомитівського району на автодорозі Київ–Чоп, травмувалась 5-річна мешканка Росії. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 15:15. 21-річний мешканець Нового Роздолу не впорався із керуванням автомобіля ВАЗ-2109 та виїхав за межі проїжджої частини, де перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждала 5-річна пасажирка автомобіля, мешканка Санкт-Петербурга (тимчасово проживає у м. Новий Розділ). Дитина отримала травми та була госпіталізована у Львівську лікарню швидкої допомоги.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.