У ДТП в Пустомитівському районі постраждала 5-річна мешканка Росії

СуспільствоКатерина Родак, сьогодні, 07:2310360

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Унаслідок ДТП, що трапилась у понеділок, 18 червня, у с. Ков’ярі Пустомитівського району на автодорозі Київ–Чоп, травмувалась 5-річна мешканка Росії. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася близько 15:15. 21-річний мешканець Нового Роздолу не впорався із керуванням автомобіля ВАЗ-2109 та виїхав за межі проїжджої частини, де перекинувся.

Внаслідок ДТП постраждала 5-річна пасажирка автомобіля, мешканка Санкт-Петербурга (тимчасово проживає у м. Новий Розділ). Дитина отримала травми та була госпіталізована у Львівську лікарню швидкої допомоги.

Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

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