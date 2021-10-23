Чоловік облаштував на своєму подвір'ї парники для вирощування коноплі

У Берегівському районі, у дворі 44-річного мешканця села Велика Паладь, поліція знайшла 300 кг сушеної коноплі. Чоловік у себе на подвір’ї облаштував спеціальні парники із системою поливу та вентиляції, вирощену коноплю висушував і продавав наркозалежним. Поліція у суботу, 23 жовтня, провела обшуки вдома у фігуранта справи, чоловіка затримали, йому загрожує 12 років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, на подвір'ї у 44-річного мешканця села Велика Паладь знайшли 61 стебло сирої коноплі та майже 300 кілограмів вже висушеної рослини.

«Чоловік спорудив на подвір’ї спеціальні парники, у яких і вирощував коноплю, обладнав їх системою автоматизованого поливу та вентиляції.Всі вилучені речові докази слідчі направлять експертам для дослідження», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі правоохоронці відкрили два кримінальні провадження: за ч. 3 ст. 307 ККУ (вирощування нарковмісних рослин у особливо великих розмірах) та ч. 2 ст. 310 ККУ (незаконне зберігання наркотиків з метою збуту).

Чоловіка затримали, зараз він перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Поліція також шукає можливих співучасників злочину та місця збуту наркотиків.