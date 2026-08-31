Воїслав Торден оскаржив рішення суду щодо скоєних ним воєнних злочинів

Апеляційний суд Гельсінкі скасував довічне позбавлення волі для одного з лідерів російського угруповання «Русіч» Воїслава Тордена, більш відомого як Ян Петровський, якого звинуватили у скоєнні воєнних злочинів. У понеділок, 31 серпня, суд призначив йому 12,5 років позбавлення волі, передає Yle.

Торден подав апеляцію проти торішнього рішення суду про довічне позбавлення волі за звинуваченням у пʼятьох епізодах воєнних злочинів. Нагадаємо, вирок у цій справі Яну Петровському винесли у березні 2025 року.

Серед епізодів, які розглядав суд, була засідка у 2014 році, коли російські бойовики заманили українських військових батальйону «Айдар» українським прапором. Це призвело до загибелі 22 українських бійців та поранення ще чотирьох.

Апеляційний суд визнав, що Торден дійсно стріляв по українських військових, чим скоїв воєнних злочин. Втім, суд не знайшов достатніх доказів, що обвинувачений росіянин чи двоє інших членів групи «Русіч» стріляли у поранених українців. Крім того, суд постановив, що Торден не ніс командирської відповідальності за розстріл поранених українських бійців – обвинувачення у цій частині відхилили, хоч і визнали, що росіянин частково відповідальний за ці дії.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Також у суді розглядали звинувачення проти Тордена про катування українського бійця. Сторона обвинувачення стверджувала, що росіянин гострим предметом наніс на щоку одного з українців символ групи «Русіч». На думку суду, рана була поверхневою та без кровотечі, а пошкодження щоки тривало недовго та не спричинило значних фізичних чи психічних страждань, а отже, це не можна визнати воєнним злочином.

Водночас апеляційний суд визнав, що росіянин скоїв воєнний злочин, сфотографувавши командира групи «Русіч» перед обгорілим тілом українського військовослужбовця, а потім поширив це у соцмережах. Крім того, воєнним злочином Тордена визнали те, що той повідомляв в соцмережах, що його група не бере полонених.

За рішенням апеляційного суду, Тордену скасували довічне позбавлення волі та змінили його на 12,5 років тюрми.

Зазначимо, Ян Петровський з 2004 року жив у Норвегії та підтримував там діяльність ультраправих організацій. Українські правоохоронці підозрюють його у створенні та участі у терористичній групі – за даними слідства, у 2014-2015 роках Торден воював на території України. В Україні він оголошений у розшук.

Нагадаємо, Воїслава Тордена затримала фінська поліція в липні 2023 року за порушення міграційного законодавства. Україна вимагала екстрадиції воєнного злочинця, але Верховний суд Фінляндії відхилив запит, пояснивши це «неналежними умовами» в українських в’язницях.

14 березня 2025 року Воїслава Тордена засудили до довічного позбавлення волі.