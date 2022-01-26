У Франківську на хабарі в 105 тис. грн затримали інженера оборонного підприємства
Головний інженер разом зі спільником вимагав хабар за сприяння у продажі обладнання
У Івано-Франківську під час отримання 105 тис. грн хабара затримали головного інженера ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод». Загалом посадовець разом зі спільником вимагав 120 тис. грн за сприяння у продажі обладнання підприємства та безперешкодне вивезення його з території заводу, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.
Затримали головного інженера ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» у вівторок, 25 січня. Попередньо поліцейські задокументували факт вимагання 120 тис. грн хабара головним інженером та ще одним посадовцем підприємства. За ці гроші вони обіцяли посприяти у продажі обладнання та у безперешкодному його вивезенні з території заводу.
«Одного з посадовців затримали під час отримання 105 тисяч грн. В цей час відбувалося відвантаження обладнання, що знаходилося на балансі заводу. Вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ», – йдеться у повідомленні прес-служби.
Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру другому посадовцю.
Поліцейські не вказали посаду затриманого посадовця та про яке саме підприємство йдеться. За інформацією сайту «Курс» затриманий – головний інженер ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод».
Зазначимо, що держпідприємство Міністерства оборони України «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» спеціалізується на виробництві теплотехнічного обладнання, металоконструкцій та гарантійному супроводі. Підприємство має повний виробничий цикл виготовлення продукції, виконує значний обсяг експериментальних та дослідних робіт.
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