Загалом посадовці вимагали 120 тис. грн хабара

У Івано-Франківську під час отримання 105 тис. грн хабара затримали головного інженера ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод». Загалом посадовець разом зі спільником вимагав 120 тис. грн за сприяння у продажі обладнання підприємства та безперешкодне вивезення його з території заводу, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області.

Затримали головного інженера ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» у вівторок, 25 січня. Попередньо поліцейські задокументували факт вимагання 120 тис. грн хабара головним інженером та ще одним посадовцем підприємства. За ці гроші вони обіцяли посприяти у продажі обладнання та у безперешкодному його вивезенні з території заводу.

«Одного з посадовців затримали під час отримання 105 тисяч грн. В цей час відбувалося відвантаження обладнання, що знаходилося на балансі заводу. Вирішується питання про затримання його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та оголошення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ», – йдеться у повідомленні прес-служби.

Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання про повідомлення про підозру другому посадовцю.

Поліцейські не вказали посаду затриманого посадовця та про яке саме підприємство йдеться. За інформацією сайту «Курс» затриманий – головний інженер ДП «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод».

Зазначимо, що держпідприємство Міністерства оборони України «Івано-Франківський котельно-зварювальний завод» спеціалізується на виробництві теплотехнічного обладнання, металоконструкцій та гарантійному супроводі. Підприємство має повний виробничий цикл виготовлення продукції, виконує значний обсяг експериментальних та дослідних робіт.