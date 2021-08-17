Вигляд на пожежу на півдні Франції із кемпінгу під час евакуації людей

На Півдні Франції, у регіоні Вар, спалахнула масштабна лісова пожежа, до ліквідації якої залучили 750 пожежників та кілька пожежних літаків.

Як повідомляє France24, вогонь спалахнув у понеділок, 16 серпня, поблизу села Гонфарон, що за 50 км від популярного середземноморського курорту Сен-Тропе. Пожежники намагаються стримати вогонь і закликали місцевих мешканців триматись подалі. Наразі вогонь випалив кількасот гектарів, а рятувальники евакуювали тисячі людей, включно з туристами.

Les 700 #pompiers engagés sur le terrain poursuivent leurs actions de lutte sur tous les fronts au cœur de la nuit.

Le feu a parcouru 22 km depuis son départ. Un #engagement sans faille pour préserver des vies et protéger des habitations ainsi que nos forêts.@Prefet83 @DLain83 pic.twitter.com/w1FXeMPewp — Sapeurs Pompiers VAR (@SDIS83) August 17, 2021

Причиною займання називають аномальну спеку, що вже кілька тижнів тримається у Франції. Поширенню вогню, що вже набрав швидкості у 4 км/год, також сприяє сильний вітер. Уночі пожежники боролись із вогнем біля села, що за 20 км від Сен-Тропе – курорту на французькій Рив'єрі.

Як інформував ZAXID.NET, із кінця липня руйнівні пожежі охопили середземноморські узбережжя Туреччини, Греції, Албанії, Хорватії, Чорногорії, Італії, Іспанії, Португалії. Це пов'язано з аномальною спекою, що, у свою чергу, виникла через глобальні зміни клімату.