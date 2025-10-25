Спершу група невідомих молодиків сіла на задні парти

У львівському університеті імені Івана Франка стався конфлікт під час студентської дискусії на тему створення студентського простору в головному корпусі ЛНУ. Група агресивних хлопців увірвалась в аудиторію, спершу сіла на задні парти, а згодом зірвала дискусію.

Інцидент трапився ще у четвер, 23 жовтня, але стало відомо про це лише зараз, після повідомлення організатора заходу Максима Шумакова про те, що справу почала розслідувати поліція.

Захід організувала Незалежна студентська профспілка «Пряма дія». У коментарі для ZAXID.NET один з учасників «Прямої дії» Ігор Василець зазначив, що у дискусії брали участь близько 30 студентів. Приблизно за пів години після початку до приміщення зайшли восьмеро чоловіків. Вони не представились і сіли на задніх партах, а потім перервали виступ, почали вигукувати звинувачення на адресу організаторів і ображати присутніх. Двоє з нападників заблокували двері, інші висловлювали гомофобні та дискримінаційні образи: вони викрикували, що «Пряма дія» під благими цілями поширює ідеологію ЛГБТ, фемінізму та анархізму.

Невідомі молодики заблокували двері та не давали вихід учасникам профспілки

«Бійка почалася з того, що прийшов охоронець, який намагався цих молодиків вивести. І вони цього охоронця скрутили. Студенти почали за охоронця заступатися – і вже тоді почалася бійка між всіма. Один з них мав ніж та погрожував ним», – зазначив для ZAXID.NET Ігор Василець.

Сутичка перемістилася до коридору і студенти викликали поліцію. Коли нападники вибігли з корпусу, їх затримали патрульні поліцейські, які прибули на виклик.

Ігор Василець стверджує, що серед присутніх під час нападу був голова студентської ради факультету міжнародних відносин Денис Крестинич. Він, за словами учасика профспілки, підтримував дії нападників, тиснув їм руки і фотографувався з ними, а потім втік. Натомість Денис Кристич записав відеозвернення, у якому він зазначив, що немає жодного відношення до нападників і лише вів з ними перемовини. Також він наголосив, що засуджує дії праворадикалів.

Після затримання нападників до університету приїхав керівник львівського осередку «Правого сектору» Іван Смага і, як повідомляє профспілка, вимагав від поліції відпустити нападників та намагався переконати постраждалих не писати заяви.

Попри це, члени «Прямої дії» та інші студенти подали заяви до поліції. Профспілка заявила, що напад створив загрозу безпеці студентів, що є неприпустимим в університетському середовищі.

У коментарі ZAXID.NET Ігор Василець зазначив, що нападники заперечували свою провину: «Вони казали, що прийшли просто поговорити і те, що нікого не блокували, і насилля не застосовували, і нікого не били. Але ми зразу показували відео – і ставало очевидно, що це брехня».

Ігор Василець повідомив, що поліція відкрила провадження у справі про колективне хуліганство щодо нападників на учасників профспілки і додав, що також написав заяву про перешкоджання профспілкової діяльності.