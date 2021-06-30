Горять складські приміщення готелю поблизу Мукачівського замку

Поблизу Мукачівського замку у середу, 30 червня, виникла масштабна пожежа. Першими про інцидент повідомили очевидці у популярній місцевій вайбер-групі «Увага Радар».

У ДСНС Закарпаття ZAXID.NET підтвердили факт пожежі, уточнивши, що зайнялися приміщення мотелю «Водолій» на вулиці Графа фон Шенборна.

«Горять складські приміщення готелю. До гасіння пожежі залучені рятувальники та шість одиниць техніки», – сказала у коментарі ZAXID.NET речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир.

«Зараз на місці події працює шість одиниць техніки від трьох державних пожежно-рятувальних частин Мукачева та добровольців церковної пожежної команди с. Дерцен. Усього 26 вогнеборців. О 17:10 пожежу вдалося локалізувати», – уточнили пізніше рятувальники.

Причини загоряння наразі невідомі, рятувальники ще продовжують гасити вогонь у готелі. Інформації про постраждалих наразі немає.