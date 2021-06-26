У Львові під час пожежі загинула 71-річна власниця квартири
Суспільство — Марта Когут, 0 0
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Пожежу у центрі Львова гасили 12 пожежників
Вранці суботи, 26 червня, у будинку в центрі Львова сталася пожежа, внаслідок якої загинула 71-річна львів’янка, написала прес-служба ДСНС.
Повідомлення про пожежу у квартирі на вул. Менцинського надійшло близько восьмої години ранку. Виявилося, що горіла квартира на четвертому поверсі. Рятувальники впродовж 20 хвилин гасили вогонь. Після цього у кімнаті вони знайшли тіло 71-річної власниці квартири.
Внаслідок пожежі стіни, стеля і домашні речі – знищено. Пожежа ймовірно почалася у кімнаті. Обставини буде з’ясовувати поліція.
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