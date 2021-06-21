Вогонь знищив технологічне обладнання кухні

На вулиці Рилєєва 20 червня трапилася пожежа в закладі громадського харчування Kraft Burger. У результаті пожежі ніхто не постраждав, проте вогонь знищив технологічне обладнання кухні.

Як повідомила прес-служба ДСНС 21 червня, повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 16:19. Займання трапилося на вул. Рилєєва, 12 в цокольному приміщенні чотириповерхового житлового будинку, де розташовується заклад Kraft Burger.

Пожежу вдалося ліквідувати о 16:39, цим займалися вісім рятувальників з двома спецавтомобілями. Вогонь знищив технологічне обладнання кухні на площі 15 м та пошкодив речі на площі 5 м. Ніхто з людей у пожежі не потраждав, причини займання встановлюють правоохоронці.

Kraft Burger – мережа закладів, що працюють на доставку бургерів та суші у Києві та Львові. У Львові є два такі заклади – на вулиці Рилєєва та на вулиці Зубрівській.