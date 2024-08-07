34 кг кокаіну перевозили у морських контейнерах з бананами

У порту грецького міста Пірей вилучили партію кокаїну, вартістю понад мільйон євро. Наркотики були заховані у холодильній камері з бананами. Сталося це вранці 5 серпня, повідомила грецька газета Ekathimerini.

У морському контейнері, який прибув на контейнерний термінал порту з Еквадору, було 30 пакунків з кокаїном загальною вагою понад 34 кілограми. Кокаїн був розміщений у холодильній камері контейнера з бананами, які легально доставили в порт. Після цього правоохоронці провели обшуки ще двох контейнерів, однак заборонених речовин там не знайшли.

«Центральне управління порту Пірей, яке проводить попереднє розслідування, вилучило знайдені наркотики, які потім будуть відправлені до Державної загальнохімічної лабораторії», – сказано у заяві портового управління.

Агентство Reuters раніше писало, що за останнє десятиліття виробництво кокаїну в Південній Америці різко зросло, а балканські наркоторговці перетворили Європу на найбільший у світі ринок цього наркотику.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні німецькі правоохоронці вилучили рекордну партію кокаїну в історії країни. Загалом вилучили 39 тонн кокаїну вартістю у 2,6 млрд євро. Наркотики перевозили у морських контейнерах з овочами та фруктами. За даними слідчих, серед сімох затриманих – громадяни Німеччини, Азербайджану, Болгарії, Марокко, Туреччини та України віком від 30 до 54 років.