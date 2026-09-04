Військовослужбовцю ТрО та його дружині загрожує довічне позбавлення волі

СБУ викрила на Харківщині подружжя, яке передавало інформацію про Сили оборони в регіоні російським спецслужбам. Затриманий виявився військовим, який мобілізувався для шпигунства на Росію, повідомили у пресслужбі СБУ у пʼятницю, 4 вересня.

За даними слідства, росіяни залучили харківʼянина до агентурної мережі через його сусіда – професора харківського університету, якого у березні 2026 року викрили на коригуванні обстрілів Харкова. Після того, як викладача затримали, фігурант мобілізувався до бригади Тероборони ЗСУ за завданням російського ГРУ.

«Там агент під виглядом службових поїздок відстежував розташування підрозділів ППО, радіоелектронної боротьби та фортифікаційних споруд оборонців Харкова. Також він позначав на гугл-карті геолокації місцевих ТЕЦ і ключових електропідстанцій, що живлять місто та прилеглі райони», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Згодом військовий залучив до роботи на Росію свою безробітну дружину. Та обходила місто, збирала інформацію про пункти базування українських військ та передавала її російській розвідці.

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Дружина військового також збирала інформацію для росіян

Зазначається, що наступним завданням для військовослужбовця було пройти підготовку на оператора БпЛА та передати ГРУ матеріали, отримані під час навчання. Після закінчення курсів він також планував отримати підвищення у безпілотному підрозділі та розширити діапазон своєї шпигунської діяльності.

«Співробітники СБУ викрили агентурну пару, покроково задокументували їхні злочини і затримали обох фігурантів – чоловіка “на гарячому” під час нової розвідвилазки, а його дружину – за місцем проживання. При обшуках у них вилучено 12 смартфонів, 4 ноутбуки і 2 планшети, які вони постійно змінювали для законспірованого зв’язку з російським ГРУ», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Подружжю повідомили про підозри за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави.