Заняття зі стрільби проходять у полігонно-польових умовах

У Хмельницькому стартували навчання зі стрільби для учнів 11 класів та студентів професійно-технічних училищ. Тренування в полігонно-польових умовах пройдуть близько 1,5 тис. школярів. Після цього вони проходитимуть навчання з тактичної медицини.

Про початок навчань повідомив хмельницький міський голова Олександр Симчишин у середу, 5 жовтня. За його словами, протягом жовтня-листопада всі учні 11 класів хмельницьких шкіл та ПТУ отримають навички із стрільби з автоматичної зброї. Загалом йдеться про 1,5 тис. школярів. Їх навчають професійні військові та інструктори, оскільки, за словами мера, наразі потрібно більше практики, а не теорії.

Заняття проводять на базі нещодавно створеного навчально-тренувального центру. Попередньо тижневі навчання в польових умовах провели для майже 50 вчителів цієї дисципліни.

«Для забезпечення проведення якісних занять з уроку Захисту України купуємо в кожен заклад необхідне навчальне та тренувальне обладнання: тир, муляжі, манекени, стенди, інженерні тренажери, навчальну зброю, засоби захисту і тд. Загальна сума: понад 3 млн грн», – зазначив Олександр Симчишин.

Відомо, що після цього учням влаштують навчання з тактичної медицини.