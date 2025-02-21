Поліцейські знайшли на ноутбуці 44-річного хмельничанина докази злочину

У Хмельницькому затримали чоловіка, який створив та адміністрував 11 вебресурсів з дитячою порнографією. За розповсюдження забороненого контенту підозрюваному загрожує 15 років тюрми. Про це повідомила 21 лютого пресслужба поліції області.

За даними слідства, 44-річний хмельничанин створив і адміністрував 11 вебресурсів, де поширював заборонений контент. Експертиза підтвердила, що фото та відео мають ознаки дитячого порно.

Зловмисника затримали. На період розслідування суд взяв його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 302 тис. грн.

За виготовлення, розповсюдження та збут дитячої порнографії (ч.ч. 3, 4 ст. 301-1 Кримінального кодексу України) хмельничанину загрожує до 15 років ув’язнення.