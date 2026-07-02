Вартість проїзду для школярів можуть зменшити

Виконавчий комітет Калуської міської ради затвердив нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Рішення ухвалили у середу, 1 липня.

«Встановити тариф на оплату транспортних послуг в автобусах, що працюють у звичайному режимі на міських автобусних маршрутах загального користування, у розмірі до 25 грн», – йдеться у документі.

Таким чином, вартість проїзду у Калуші подорожчає на 10 грн. Новий тариф вступить в дію 6 липня 2026 року.

У мерії зазначили, що рішення ухвалили, враховуючи звернення комунального підприємства «Екоресурс». За словами міського голови Андрія Найди, на наступних засіданнях виконавчого комітету планують розглянути можливість зменшення вартості проїзду для школярів та встановлення валідаторів у громадському транспорті.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати