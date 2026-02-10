Загальна площа скверу Героїв становить 2,89 га

У Кам’янці-Подільському визначили переможця Всеукраїнського архітектурного конкурсу на краще концептуальне рішення меморіального простору у сквері Героїв. Проєкт передбачає комплексну реорганізацію парку та оновлення меморіальної зони. Про це у понеділок, 9 лютого, повідомив міський голова Михайло Посітко.

Переможцем конкурсу став проєкт авторського колективу у складі Олега Свінціцького, Олександра Заянчковського, Іллі Федорова та Ольги Огневої. Вони отримають премію у розмірі 200 тис. грн. Ідею команди одноголосно підтримали члени журі та родини загиблих військових.

Проєкт переможців

Відповідальний секретар конкурсу Микола Бобришев розповів ZAXID.NET, що концепція передбачає демонтаж елементів тоталітарної епохи, зокрема постаменту 1947 року, підпірних стін і бетонного мощення. Водночас архітектори пропонують максимально зберегти зелені насадження та повністю реконструювати пішохідні алеї і майданчики для зручного користування мешканцями міста.

Меморіальну зону пропонуть частково перепланувати зі збереженням пам’ятних плит загиблим у Другій світовій війні. Композицію доповнять стелами на честь полеглих українських воїнів, інформаційними стендами про захисників та елементами вшанування Героїв Небесної Сотні. Центральним елементом стане символ, який об’єднає пам’ять різних поколінь.

Оновлений сквер Героїв у Камʼянці-Подільському

Проєкт також передбачає розширення меморіальної зони та її відкритість у напрямку майдану Відродження і будівлі міської ради, а також можливість обходу території та проведення публічних заходів. Частину рішень автори планують доопрацювати після додаткових консультацій із громадою.

Оновлений сквер Героїв у Камʼянці-Подільському

Загальна площа скверу становить 2,89 га, реконструйована меморіальна зона займатиме понад 3,3 тис. м2. Орієнтовна вартість усіх робіт з реконструкції скверу та меморіалу становить близько 12 млн грн. Остаточний кошторис визначатимуть після розробки робочої документації.