Масштабна пожежа виникла зранку 2 січня в парламенті ПАР

У Кейптауні, що в Південно-Африканській республіці (ПАР), трапилась масштабна пожежа в будівлі парламенту. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що спочатку загорівся дах, а потім полум'я охопило будівлю Національної асамблеї парламенту ПАР. Пожежа сталася через кілька годин після державного похорону архієпископа Десмонда Туту в соборі Святого Георгія біля парламенту.

Оскільки через вихідні парламент не працював, постраждалих у пожежі немає.

Fire at Parliament in Cape Town. Fire marshals now on the scene. @PresidencyZA pic.twitter.com/GQYHxcYk40 — RB (@RoshBardien) January 2, 2022

На місці уже кілька годин працюють пожежники, однак через масштаби пожежі їм наразі не вдалося загасити полум'я. Причини пожежі поки невідомі.

Будинок парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша з яких датується 1884 роком. У нових секціях, побудованих у 1920-х та 1980-х роках, розміщується будівля Національної Асамблеї.