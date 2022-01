У Кейптауні, що в Південно-Африканській республіці (ПАР), трапилась масштабна пожежа в будівлі парламенту. Про це повідомляє ВВС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Відомо, що спочатку загорівся дах, а потім полум'я охопило будівлю Національної асамблеї парламенту ПАР. Пожежа сталася через кілька годин після державного похорону архієпископа Десмонда Туту в соборі Святого Георгія біля парламенту.

Оскільки через вихідні парламент не працював, постраждалих у пожежі немає.

