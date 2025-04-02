У складі Міжнародного кримінального суду Угорщина має власного суддю

Уряд Угорщини планує відмовитися від членства в Міжнародному кримінальному суді. Вихід з МКС може тривати близько року. Про це у вівторок, 1 квітня, повідомила угорська служба «Радіо Свобода» з посиланням на слова міністра юстиції Угорщини Тужона Бенца.

Відомо, що спершу уряд має подати до Національних зборів офіційну пропозицію про відкликання свого членства в МКС. Якщо більшість депутатів її підтримає, то уряд розпочне процедуру виходу, цей процес може зайняти близько року.

У 2024 році уряд Угорщини вже доручав міністрам проаналізувати наслідки ймовірного виходу з Міжнародного кримінального суду. У складі МКС Угорщина наразі має власного суддю – Петера Ковача.

«Він залишатиметься у суді, поки країна не завершить повний вихід з МКС», – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у середу, 2 квітня, до Будапешта вирушив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Угорщина мала б його заарештувати, адже МКС видав ордер на його арешт у листопаді 2024 року. Нетаньягу і колишнього міністра оборони Йоава Галланта підозрюють у скоєнні воєнних злочинів у Секторі Гази. Проте прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не робитиме цього.

Нагадаємо, на початку березня євродепутати партії Volt закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС через її блокування спільних рішень. Адже 20 лютого Угорщина виступила проти виділення Європейським Союзом Україні пакету допомоги на 20 млрд євро, а також продовження санкцій проти російських і білоруських громадян.

Крім цього, Угорщина заблокувала початок обговорення членства України в Євросоюзі та висунула додаткові умови.