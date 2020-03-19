У Китаї вперше з початку пандемії не зафіксували жодного випадку Covid-19

Як вижити під час карантину. Поради лікаря.

Станом на 19 березня на материковому Китаї вперше не було зареєстровано нових випадків зараження коронавірусом серед місцевих жителів.

Як повідомляє CNN, у середу в країні було зареєстровано 34 нових випадки коронавірусу. Усі вони були виявлені в людей, які приїхали з-за кордону.

Таким чином, цей день ознаменував поворотний момент у поширенні коронавірусу в Китаї. Адже ще минулого місяця материковий Китай повідомляв про тисячі випадків за день і вважався найнебезпечнішою інфекційною зоною у світі.

Тепер після декількох місяців масового карантину, обмежень на поїздки і безпрецедентних загальнонаціональних зусиль країна скоротила до нуля число нових зареєстрованих випадків захворювання.

Однак CNN зазначає, що тепер загроза для Китаю надходить з-за кордону, оскільки люди повертаються, переносячи із собою вірус.

Крім того, за останню добу в Китаї вісім людей померли після зараження коронавірусом. Усього в країні зареєстровано 80928 заражень і 3245 смертей.

Нагадаємо, коронавірусна інфекція Covid-19 поширилася наприкінці грудня 2019 року з китайського міста Ухань. Джерелом інфекції став коронавірус SARS-CoV-2 – важкий гострий респіраторний синдром, який міг потрапити до людей від тварин.

Вірус поширився за межі Китаю і зараз другою в світі за кількістю хворих і померлих є Італія. Однак смертельні випадки від Covid-19 фіксують у багатьох країнах Європи і світу.

Через пандемію коронавірусу в багатьох країнах запроваджено карантин, введено обмеження на пересування в межах країн, а також на в’їзд і виїзд з них. Радикальні обмеження, зокрема, запровадила й Україна, де зафіксовано 16 випадків коронавірусу.

Науковці з усього світу постійно працюють над розробкою вакцини проти Covid-19. Зокрема, канадські дослідники на основі клінічних зразків ізолювали вірус, що дозволить вивчити його поведінку та посприяє розробці вакцин і препаратів для його лікування. Крім того, вчені з Нідерландів виявили перше антитіло, яке блокує коронавірус, що також допоможе створенню вакцини.