У Bolt відповіли, що вже відсторонили водія від користування сервісом

У Києві водій таксі компанії Bolt заявив, що Крим ніколи не був українським і його, нібито, «просто дали» Україні. Інцидент трапився вранці суботи, 20 липня, розповіла у Facebook пасажирка Галина Сернівка.

За її словами, під час поїздки водій увімкнув російський шансон, а на прохання його вимкнути він запитав, що в цьому не так.

«Починаю розуміти, що щось таки дійсно не так. На, здавалося б, просте запитання “Чий Крим” відповідає, що він ніколи не був українським, а “нам його просто дали”», – пояснила Галина.

На відео чути, як водій відповідає, що Крим Україні «просто дали у 54-му чи 56 році». Він зазначив, що Росія «була завжди». У відповідь на це пасажирка зупинила поїздку і вийшла посеред дороги.

«Bolt ви хоч трохи відбираєте, кого наймаєте?! Розмову записала. Може Служба безпеки теж захоче поспілкуватися. Вони ж таксисти всюди їздять, всі локації знають…», – додала Галина Сернівка.

У компанії Bolt відреагували на допис пасажирки щодо їхнього таксиста. Зокрема там заявили, що позиція водія є неприйнятною для їхнього сервісу, і тому до водія «вже було вжито всіх необхідних заходів». Повідомляється, що водія відсторонили від користування сервісом.

«Компанія Bolt регулярно інформує водіїв щодо обмеження використання музичного супроводу без згоди пасажирів, а також повного утримання від відтворення музики будь-яких російських виконавців. Ми також готові співпрацювати з правоохоронними органами та надати всю необхідну інформацію за їх офіційним запитом», – запевнили представники компанії.

Додамо, це не перший скандал, пов'язаний зі співробітниками компанії таксі Bolt через їхні антиукраїнські позиції. Так зокрема у жовтні таксист Bolt у Києві назвав пасажирок хворими за прохання говорити українською. Водій виклав речі пасажирок на узбіччя й вимагав, щоб ті вийшли з таксі. Також торік у Харкові таксист сервісу Bolt поконфліктував із пасажиркою після того, як вона попросила його вимкнути російську музику та зробив низку антиукраїнських заяв – зокрема, що України «не існує».