У Києві 24-річний чоловік підірвався на гранаті через ревнощі

У Дніпровському районі столиці на Харківському шосе чоловік підірвався на гранаті. Про це повідомляє «Еспресо».

Час вибуху, причини, особу загиблого та яка саме вибухівка стала причиною трагедії встановлять слідчі та експерти.

Інцидент стався біля житлових будинків та припаркованих машин, проте ані скло на будинках, ані самі автомобілі не постраждали. Зі слів мешканців сусідніх будинків, вони чули незначний хлопок ще вночі, але тіло загиблого виявили тільки зранку.

За попередньою інформацією, чоловік здійснив самопідрив під будинком. В цей час у будинку перебувала його колишня дівчина з іншим чоловіком. Вибух стався біля машини цього чоловіка.

У поліції факт вибуху підтвердили та уточнили, що загиблому було 24 роки. Як повідомляють на сайті столичної поліції, до чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення місцевого жителя про те, що на вулиці Харківське шосе біля його машини лежить людина. За вказаною адресою виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група, вибухотехніки та лікарі.

На місці події поліцейські виявили тіло чоловіка з травмами живота, характерними від вибуху. Вибухотехніки оглянули територію і виявили залишки вибухового пристрою. За попередньою інформацією, чоловік міг підірватися на гранаті.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - самогубство.