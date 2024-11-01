Лікарку та військового затримали під час одержання грошей

У Києві правоохоронці викрили лікарку та війьсковослудбовця, які вимагали у ветерана бойових дій гроші за встановлення інвалідності. Про це у п’ятницю, 1 листопада, повідомили у Офісі генпрокурора та Нацполіції Києва.

За даними слідчих, лікарка «Свято-Михайлівської клінічної лікарні м. Києва» та військовий вимагали у ветерана, мали корупційні зв’язки в одній із МСЕК. За гроші вони обіцяли учаснику бойових дій нібито допомогти встановити третю групу інвалідності строком на два роки. А в потім вони нібито мали виготовити необхідні медичні документи для призначення другої групи інвалідності пожиттєво. У разі несплати ділки запевлняли, що анлуюють вже призначену групу інвалідності.

Як зазначають у Нацполіції Києва, учасник бойових дій зарахований до запасу у зв’язку з отриманими пораненнями на фронті, зокрема і в Бахмуті. Він звернувся до поліції.

У середу, 30 жовтня, правоохоронці затримали ділків після отримання ними грошей. Під час обшуків у помешканні лікарки слідчі вилучили 46 тис. грн, майже 87 тис. доларів та майже 4,5 тис євро, а також чорнові записи, печатки медичних установ міста Києва. Крім того, з’ясувалось, що її спільник у 2023 році самовільно залишив військову частину та незаконно перебуває поза її межами.

Затриманим оголосили про підозри у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).