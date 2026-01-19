Лікарці загрожує до трьох років позбавлення волі

У Києві оголосили підозру 39-річній лікарці-педіатру через смерть восьмирічної пацієнтки внаслідок пневмонії. За даними правоохоронців, дитині не встановили правильний діагноз. Про це у понеділок, 19 січня, повідомили у Нацполіції та Київській міській прокуратурі.

Як встановили правоохоронці, дитину у стані середньої тяжкості госпіталізували до лікарні у грудні 2022 року. Дівчинка мала утруднене дихання, кашель та осиплість голосу. Матір сповістила лікарку, що хвороба триває вже кілька днів, а лікування у домашніх умовах не дало результату й стан дитини погіршився.

Вказується, що лікарка-педіатр приймального відділення діагностувала в дитини гострий ларинготрахеїт й призначила лише симптоматичне лікування. Вже через три години стан пацієнтки суттєво погіршився, вона втратила свідомість, а згодом, попри розпочаті реанімаційні заходи, померла.

«Експерти встановили, що смерть настала внаслідок тяжкого сепсису та двобічної гнійної пневмонії, які розвивалися протягом кількох днів. Слідство дійшло висновку, що через помилковий діагноз і неналежне лікування лікарки дитина не отримала необхідної медичної допомоги. Зокрема, їй мали призначити додаткову антибактеріальну терапію та спостерігати за її станом, але дівчинка у критичному стані фактично залишилась без нагляду медичного персоналу», – йдеться у повідомленні поліції.

Лікарці оголосили підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України). Жінці загрожує до трьох років увʼязнення, також її можуть позбавити права обіймати певні посади строком до трьох років.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що у Києві оголосили підозру директору клініки на Печерську та за сумісництвом пластичному хірургу, який під час операції понівечив обличчя 39-річної пацієнтки. За даними низки ЗМІ, йдеться про пластичного хірурга Олександра Бебиха.