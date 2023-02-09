На території колишнього заводу у Києві вибухнув газовий балон
Внаслідок обвалу будівлі загинула щонайменше одна людина
У Дарницькому районі Києва на території колишнього заводу пролунав вибух. Попередньо відомо про одного загиблого, ще трьох дістали з-під завалів. Про це 9 лютого повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух пролунав о 15:45. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Є постраждалі.
«У результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці одна людина загинула», – повідомив Віталій Кличко.
Наразі відомо, що з-під завалів рятувальники дістали трьох людей, їм надають медичну допомогу. Ще шістьох дістають. Відомо, що під завалами ще перебувають люди.
Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні зруйнувалася будівля площею 500 м2 та виникла пожежа.
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