Внаслідок вибуху на території колишнього заводу виникла пожежа

У Дарницькому районі Києва на території колишнього заводу пролунав вибух. Попередньо відомо про одного загиблого, ще трьох дістали з-під завалів. Про це 9 лютого повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що вибух пролунав о 15:45. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Є постраждалі.

«У результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці одна людина загинула», – повідомив Віталій Кличко.

Наразі відомо, що з-під завалів рятувальники дістали трьох людей, їм надають медичну допомогу. Ще шістьох дістають. Відомо, що під завалами ще перебувають люди.

Унаслідок вибуху в одноповерховому складському приміщенні зруйнувалася будівля площею 500 м2 та виникла пожежа.

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