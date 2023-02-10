Рятувальники працюють на місці вибуху в Дарницькому районі Києва, який стався 9 лютого

Київські правоохоронці затримали керівника ювелірної майстерні, йому повідомили про підозру через вибух у Дарницькому районі Києва на колишньому заводі.

За інформацією Київської міської прокуратури, затриманого підозрюють у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Як нагадали у прокуратурі, 9 лютого на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва стався вибух, внаслідок якого загинули четверо людей, ще п’ятеро отримали тілесні ушкодження. Епіцентром вибуху стала одноповерхова промислова будівля.

Правоохоронці встановили, що це приміщення як виробничий цех

з виготовлення та оброблення ювелірних виробів використовував підприємець. У своїй роботі працівники майстерні використовували газове обладнання. Правоохоронці стверджують, що деякі елементи цього обладнання були виготовлені примітивним та недосконалим способом, а газові балони розміщувались в приміщенні з порушення встановлених вимог, де безпосередньо працювали люди.

Також встановлено, що з працівниками не проводили інструктажів, навчання з охорони праці та дотримання норм пожежної безпеки. Також їх не було забезпечено засобами колективного та індивідуального захисту.

«Внаслідок таких недбалих дій, під час проведення газополум’яних робіт, які відносяться до робіт з підвищеною небезпекою, стався вибух газових балонів. На момент події у приміщенні перебували близько 20 робітників», – йдеться у повідомленні.

Керівника ювелірної майстерні затримали, прокуратура проситиме суд обрати йому запобіжний захід.

Нагадаємо, від вибуху на колишньому заводі в Києві загинули четверо людей (усі чоловіки), ще п’ятеро людей – двоє жінок і троє чоловіків – отримали поранення різного ступеня тяжкості.