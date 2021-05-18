У Києві правоохоронці проводять обшуки в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків. Співробітників Інспекції підозрюють у видачі морякам посвідчень на підставі незаконних документів, отриманих в окупованому Росією Криму, повідомили у прокуратурі АР Крим та міста Севастополя.

За даними слідства, інспекція може бути причетна до видачі морякам кваліфікаційних посвідчень на основі документів про працю на суднах, які заходять до закритих Україною портів окупованого Кримського півострова. Там судна розвантажують та завантажують різного роду вантажі, а також періодично проходять у закритих портах півострова інспекції та перевірки.

«Тобто, видача морякам посвідчень здійснюється на основі незаконних документів, отриманих на тимчасово окупованому півострові. Водночас вказана організація ухиляється від виконання раніше винесеної судом ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають в її віданні», — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці розпочали розслідування в рамках кримінального провадження за статтями про «порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (ч.ч. 1, 2 ст. 332-1), «державну зраду» (ч. 1 ст. 111), «фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України» (ч. 3 ст. 110-2).