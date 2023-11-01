У Києві працівники дев'ятьох ТЦК організували схему ухилення від мобілізації

У Києві співробітники Державного бюро розслідування викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Як повідомили 1 листопада у прес-службі ДБР, до неї були залучені працівники дев'ятьох військкоматів, переважно з Києва та області, керівниця ВЛК Макарівського району Київщини та спільники з інших областей України.

Слідчі встановили, що незаконну схему організував колишній начальник Київського обласного військового комісаріату, який вийшов на пенсію, проте зберіг необхідні зв’язки.

«Під його контролем інші учасники злочинної організації вносили завідомо недостовірні дані до військово-облікових документів про зняття чоловіків з обліку через непридатність до військової служби за станом здоров’я», – йдеться у повідомленні.

До пакету документів входили підроблені довідки ВЛК. Крім того, клієнтів консультували з приводу місць та способів перетину кордону. Більшість документів оформляли через один із районний ТЦК та СП Київщини, але до схеми було залучено представників з ще щонайменше сімох київських районних військкоматів та одного на Закарпатті. Слідчі задокументували 40 епізодів отримання грошей. Послуга коштувала від 6 до 10 тисяч доларів з однієї людини в залежності від набору документів. За попередніми даними слідства, за цією схемою за кордон могло виїхати щонайменше 100 ухилянтів.

«Під час понад 40 обшуків за місцями роботи у ТЦК та проживання фігурантів у різних регіонах України, правоохоронці вилучили документацію та носії інформації, що підтверджують реалізацію протиправної схеми. У ході досудового слідства, працівники ДБР встановлюють точну кількість ухилянтів, які оплатили послуги зловмисників. Клієнтами були як вчорашні студенти, так і банкіри з дорослими синами», – повідомили у ДБР.

Наразі організатору та шести особам з його найближчого оточення повідомили про підозри за різними частинами ст. 255 та ст. 332 КК України. Також слідчі перевірять законність зняття з обліку чоловіків призовного віку у цих ТЦК. У разі виявлення фальсифікацій буде вирішуватись питання щодо відновлення установчих даних ухилянтів у Електронному реєстрі військовозобов'язаних.