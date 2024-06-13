Прокурору загрожує до 15 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань затримало прокурора однієї з районних окружних прокуратур Києва, який привласнив понад 4 грн речових доказів під час слідчих дій. Про це повідомили у пресслужбі ДБР у четвер, 13 червня.

У коментарі «Українській правді» правоохоронці повідомили, що йдеться про прокурора Голосіївської окружної прокуратури Києва Володимира Віннікова. Посадовець привласнив гроші під час слідчих дій у 2023 році та не повернувся на роботу.

«У серпні 2023 року прокурор здійснював нагляд у кримінальному провадженні щодо приватного підприємства. Під час обшуків він вилучив у комерсанта 4 млн 242 тис. у різній валюті в гривневому еквіваленті. Однак, замість передачі грошей на належне збереження, прокурор забрав їх собі. Після цього він перестав ходити на роботу та не з’являвся за адресою, вказаною як фактичне місце проживання», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Правоохоронці затримали посадовця та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (зловживання службовим становищем при заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах). Прокурору загрожує до 15 років позбавлення волі. Зазначається, що Віннікова відпустили під особисте зобов’язання.