Мітинг за відставку Віталія Кличка в Києві, 17 жовтня

У суботу, 17 жовтня, біля будівлі Київської міської військової адміністрації на Хрещатику відбулася акція протесту з вимогою відставки мера Віталія Кличка. Серед головних претензій активістів – підготовка столиці до осені та зими, нестача укриттів та корупційні схеми. Про це повідомили hromadske та «Про:Київ».

Близько 12:00 біля КМВА почали збиратися протестувальники. Вони скандували: «Відставка!», «Київ без Кличка!», «Геть мера-мародера!», «Кличко – чорт!» тощо.

Зокрема, учасники акції критикували міську владу за неспроможність належно організувати роботу громадського транспорту під час повітряних тривог.

Одна з учасниць акції заявила про неефективний розподіл бюджету столиці, який є найбільшим серед бюджетів українських міст.

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«Київ живе так, ніби війни не було. У нас чомусь пріоритети – це розв’язки, дороги, капремонти, парки. Замість того щоб робити укриття, підтримувати енергостійкість і Сили оборони», – сказала вона.

За словами іншої протестувальниці, гроші, які місто виділяє на комунальний телеканал «Київ24», можна було б спрямувати на облаштування мобільних укриттів. Зараз в столиці є лише одне таке укриття.

Голова луцької громадської організації «Семиярусна гора» та ветеран Любомир Дмитришин заявив, що його затримання правоохоронцями на початку жовтня нібито ініціювала КМВА. Активіст брав участь у мирному зібранні на Теремках, де місцеві мешканці вже кілька місяців протестують проти прокладання теплотраси через зелену зону.

Водночас на акції були кілька людей, які прийшли підтримати чинного мера. На картонках вони написали: «Кличко – наш мер» і «Руки геть від Кличка».

«Про:Київ» стверджує, що в соцмережах поширюють відео, які можуть бути замовними. На них зафіксовано, як активістам нібито платять за участь у мітингу проти Кличка.

За даними hromadske, мітинг проти Кличка анонсували рух «Марш за Київ» та ветеран Дмитро Козятинський.

Водночас фракція партії «УДАР Віталія Кличка» в Київраді закликала киян утриматися від участі в мітингу. Там наголосили, що будь-яке скупчення людей становить загрозу через російські удари.