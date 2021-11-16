До «схеми» причетні не лише посадовці медичних установ, а також приватні підприємці

Працівники СБУ викрили службовців медичних закладів Києва на розкраданні коштів, виділених на боротьбу з пандемією Covid-19. Зловмисники привласнили майже 2 млн грн, повідомили у прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, до «схеми» причетні не лише посадовці медичних установ, а також приватні підприємці, які продавали відповідне обладнання. Розкрадання полягало в тому, що до вартості угод додавали розмір податків. Насправді ж закон передбачає, що такі закупівлі звільнені від оподаткування.

Кошти привласнювали із закупівель анестезіологічних систем та апаратів штучної вентиляції легенів, необхідних для запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби Covid-19.

Головному бухгалтеру держустанови Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 2 до 5 років позбавлення волі.

Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності керівництва підприємства-постачальника за ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Залежно від тяжкості злочину, яку встановлять, порушникам загрожує до 12 років ув'язнення.