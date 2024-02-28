Організатору та учасникам схеми загрожує до 15 років позбавлення волі

ДБР спільно з СБУ викрили масштабну схему з розкрадання військової форми в одній з бригад ТрО у Києві. Форму під керівництвом цивільного чоловіка викрадали військовослужбовці бригади, повідомили у прес-службі ДБР у середу, 28 лютого.

Злочинну схему організував один з цивільних, який мав вплив на військовослужбовців бригади територіальної оборони у Києві. Військові забезпечували списання військового майна та віддавали його чоловіку, який перепродавав форму за заниженими цінами.

«Через них [військовослужбовців] він викрадав з частини бронежилети, шоломи, зимові/літні комплекти одягу, взуття тощо. Вкрадене вивозилось з військової частини на імпровізований склад в одному з гаражних приміщень столиці. Зловмисники вкрали речей щонайменше на 3,6 млн грн», – повідомили у прес-службі ДБР.

Правоохоронці затримали організатора та ще двох осіб під час продажу військової форми на суму в понад 2 млн грн. Чоловік намагався продати військове майно за цінами, вдвічі нижчими за ринкову вартість.

Під час обшуків на складі зловмисників співробітники СБУ та ДБР виявили великі запаси військової форми, з якої зрізали бірки «Не призначено для продажу». Організатори схеми планували продати військове майно через інтернет.

Організатору та двом учасникам схеми повідомили про підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27 ККУ, ч. 3 ст. ККУ та 28 ч. 4 ст. 410 ККУ. Санкції статей за привласнення майна військовослужбовцями та участі в організованій групі передбачають до 15 років позбавлення волі.