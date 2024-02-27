Справу розслідує поліція

У Великій Британії пограбували вантажівку, яка перевозила військову форму та амуніцію для Збройних сил України. Про це повідомили у Міноборони Нідерландів, у понеділок, 26 лютого.

Зазначається, що вантажівка прямувала до Великої Британії із Нідерландів. Військова форма та амуніція, яку вона перевозила, призначалась для українських військових, які проходять навчання у Великій Британії. Крадіжка трапилась минулого тижня, але повідомили про неї 26 лютого.

«Пограбування сталося під час нічної зупинки у Великій Британії. Розрізано тент вантажного відділення вантажівки», – йдеться у повідомленні.

Скільки саме комплектів перевозила вантажівка у Міноборони Нідерландів не уточнили. Інцидент розслідує поліція. Українські бійці проходять військовий вишкіл у Великій Британії в межах операції Interflex. Сприяють цьому й нідерландські військові.

Зазначимо, що Interflex – програма підготовки українських військових за стандартами Королівських Збройних сил Великої Британії. Вона організована Сполученим Королівством спільно з країнами-учасницями Об'єднаного експедиційного корпусу та іншими союзниками. Загалом у програмі беруть участь 12 країн світу, зокрема, скандинавські країни та країни Балтії, а також Австралія та Канада. Навчання фінансується Великою Британією в межах загальної підтримки України.