СБУ затримала посадовця РДА та його спільника

Служба безпеки України затримала першого заступника голови однієї з райдержадміністрацій Києва, який організував масштабну схему ухилення від мобілізації. Про це повідомили в СБУ 21 січня.

Правоохоронці традиційно не розголошують імені підозрюваного, однак за даними УП, йдеться про першого заступника голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації Олександра Смика.

Як встановило розслідування, підозрюваний та його спільники допомогли ухилитися від військової служби щонайменше 190 військовозобов’язаним та військовослужбовцям.

Схема полягала в тому, що зловмисники фіктивно зараховували клієнтів до військових частин Збройних сил, а надалі організовували їхнє списання з військового обліку за вигаданими медичними діагнозами. Вартість такої послуги становила від 15 до 20 тис. доларів.

Зазначається, що для організації оборудки фігурант використовував власні зв’язки в районному ТЦК та СП, а для підготовки фальшивих документів залучив спільника.

Співробітники СБУ задокументували оборудку і затримали посадовця та його спільника.

Під час обшуків у затриманих виявили підроблені медичні та військово-облікові документи, печатки військових частин та телефони з доказами злочинної схеми.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили чиновнику РДА та його спільнику про підозру за ч. 3, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 409 КК України, а саме пособництво та організація ухилення від військової служби, вчинені в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років ув’язнення.

Правоохоронці встановлюють всіх причетних до схеми осіб, зокрема серед працівників територіальних центрів комплектування та правоохоронних органів. Готуються клопотання про обрання запобіжних заходів.