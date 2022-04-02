Цей сервіс дозволяв дистанційно використовувати в якості VPN модеми українських операторів зв’язку

У Києві заблокували діяльність проксі-центру, який надавав російським користувачам можливості для інтернет-диверсій з анонімних акаунтів. Цей сервіс дозволяв дистанційно використовувати модеми українських операторів зв’язку, видаючи користувача з будь-якої країни за українського абонента.

«За інформацією слідства, двоє мешканців Києва, використовуючи телекомунікаційне обладнання, налагодили підпільний бізнес із анонімізації дистанційного доступу до мережі Інтернет з використанням SIM-карток та модемів українських операторів зв’язку», – повідомили в Офісі Генпрокурора.

Оплату за послуги вони приймали на гаманці заборонених російських платіжних систем.

Також у повідомленні зазначено, що від початку війни і блокування в РФ доступу до соцмереж Facebook та Instagram, цей сервіс почали активно використовувати російські Інтернет-агітатори. Крім того, проросійські хакери під виглядом українських користувачів використовували вказаний сервіс для обходу анти-DDoS обмежень веб-ресурсів української ІТ-інфраструктури, які заблокували доступ із території РФ.

Роботу обладнання наразі заблокували. За місцем розташування центру провели огляд для встановлення можливих напрямів проведених антиукраїнських інформаційних спецоперацій та кібератак. Триває досудове розслідування.