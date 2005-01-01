У Києві злодії винесли з маєтку головного пульмонолога України ₴15 млн

Юрій Фещенко працює у державній установі, має три квартири і два будинки

У Києві пограбували головного пульмонолога країни, 68-річного Юрія Фещенка. Близько 22:00 люди в балаклавах вдерлися в його будинок у Голосіївському районі столиці, зв’язали господаря та 66-річну дружину Наталію, погрозами розправи змусили віддати коштовності й гроші, повідомило ТСН.

Журналісти зазначили, що сусіди злочином здивовані, бо свій район називають дуже спокійним. Ніяких ознак пограбування вони не побачили і не почули – кажуть, усе було, як завжди, тихо. Пограбований чоловік вдень вийшов на роботу, однак із пресою спілкуватися не схотів – відмову журналістами пояснили проблемами зі здоров’ям. На дзвінки не відповів ані сам Фещенко, ані його дружина.

Академік Національної медичної академії наук України, професор і головний пульмонолог країни Юрій Фещенко, згідно з його декларацією, має три квартири, дві земельні ділянки і два приватні будинки, ювелірні прикраси.

На початку року директор жалівся, що Національний інститут фтизіатрії і пульмонології, який він очолює, перебуває у скрутному становищі: зарплатню працівникам не видають, грошей немає навіть щоби годувати пацієнтів. Медики навіть звернулися до громадськості із закликом про доброчинну допомогу.

Як повідомила прес-служба управління поліції Києва, слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Правопорушникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.