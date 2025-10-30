Двоє військовослужбовців отримали поранення гомілки

Двоє військовослужбовців Кременчуцького РТЦК отримали вогнепальні поранення під час виконання службових обов’язків у четвер, 30 жовтня. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

У четвер, 30 жовтня, близько 16:00 поліція супроводила до збірного пункту Кременчуцького РТЦК військовозобов’язаного. Під час оформлення документів та проведення огляду чоловік дістав пістолет, попередньо переобладнаний з травматичного, і здійснив кілька пострілів. Двоє військових отримали поранення гомілки.

«Військовослужбовці перебувають в лікарні, їх життю нічого не загрожує. Стрільця затримала поліція», – зазначили у дописі.

Наразі тривають слідчі дії.

«Щодо заходів безпеки, вони в нас на високому рівні, це сталось, можна сказати, у буферному приміщенні, під час оформлення документів», – розповів «Суспільному» речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

Нагадаємо, 30 жовтня в Одесі група людей напала на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Нападники застосували сльозогінний газ та кийки, а також перекинули автомобіль ТЦК, пошкодивши його.