Нетверезий поліцейський напав на співробітників ТЦК в Одесі

В Одесі поліцейський напідпитку напав на працівників Територіального центру комплектування та пошкодив їхнє авто. Співробітники ДБР відкрили кримінальне провадження та з'ясовують обставини події. Про це у вівторок, 28 жовтня, повідомили на офіційному сайті ДБР.

Інцидент трапився у понеділок, 28 жовтня, близько 21:35. За даними слідчих, співробітники ТЦК зупинили автомобіль для перевірки документів. Водночас до них під’їхало інше авто, з якого вийшов озброєний чоловік.

«Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі, після чого поїхав з місця події», – йдеться у повідомленні.

Невдовзі зловмисника зупинили інші правоохоронці. Чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння й виявився співробітників одного з поліцейських підрозділів.

Правоохоронці вилучили зброю в нетверезого поліцейського й склали адміністративний протокол за керування автомобілем у нетверезому стані. Крім того, ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 Кримінального кодексу України).