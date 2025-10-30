Один з мікроавтобусів ТЦК перекинув натовп чоловіків

У четвер, 30 жовтня, в Одесі група людей напала на військовослужбовців обласного ТЦК та СП. Нападники застосували сльозогінний газ та кийки, а також перекинули автомобіль ТЦК, пошкодивши його.

У пресслужбі Одеського ТЦК повідомили, що під час проведення мобілізаційних заходів на військових одного з районних ТЦК напала група людей.

«Натовп цивільних осіб, застосувавши фізичну силу, сльозогінний газ та кийки, атакував військовослужбовців одного з ТЦК та СП. Внаслідок нападу пошкоджено службовий автомобіль, також є постраждалі серед військовослужбовців», – повідомили у пресслужбі ТЦК.

У центрі наголосили, що розцінюють цей випадок не як акт протесту, а прямий напад та спробу силового перешкоджання мобілізації. Там зазначили, що незгода з діями державних органів не є виправданням для насильства проти військових, які виконують свої обов’язки.

Місцеве видання «Думська» із посиланням на речницю одеського ринку «7-й кілометр» Ірину Ткач повідомило, що інцидент стався близько 05:50 біля контрольно-пропускного пункту на вул. Базовій.

За словами посадовиці, спочатку між групою чоловіків та співробітників ТЦК виник конфлікт, через який почалася сутичка. У сутичці брали участь близько 10 людей, які не мають відношення до ринку, і працюють на складах. За словами посадовиці, після цього авто ТЦК поїхали у невідомому напрямку, а згодом військові повернулися на трьох мікроавтобусах.

Після цього біля КПП розпочалася бійка, в якій, за підрахунками прессекретарки ринку, взяли участь близько 50 людей. «Думська» повідомило, що під час бійки дві машини ТЦК покинули територію, а третій мікроавтобус перекинули на бік цивільні. На відео, оприлюдненому виданням, видно, що люди б’ють одну з машин шинами та палицями, а невдовзі перевертають її.

На місці події працюють правоохоронці, осіб, причетних до нападу, ідентифікують. У пресслужбі ТЦК та СП повідомили, що передали матеріали з боді-камер військових слідству та закликали не піддаватися на провокації.