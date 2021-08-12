У Криму затопило трасу, яка веде до «кримського мосту»
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В окупованому Росією Криму у четвер, 12 серпня, пройшли сильні дощі через що було підтоплено трасу «Таврида». Траса йде від «кримського мосту»на сході півострова через центральний Крим до Севастополя. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Крим.Реалії».
Як повідомляється, об'їзд організували за напрямком село Леніне – село Іллічова. У російському МНС через прогноз про погіршення погодних умов на сході півострова оголосили штормове попередження на два дні – 13 і 14 серпня.
Трасса (с) Таврида— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
нау
Сделано Ротенбергом с любовью к деньгам дорогих россиян. pic.twitter.com/EgWCeKAd8u
Федеральна траса «Таврида», яка була побудована вже після анексії Криму, йде від «кримського мосту» на сході півострова через центральний Крим в Севастополь.
Трасса Таврида♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
Після сильної зливи в Сімферопольському районі окупованого Росією Криму підтопило кілька будинків, залило дорогу.
Напередодні ввечері рятувальники повідомляли, що через зливу в Сімферопольському районі затопило автодорогу між селами Краснолісся і Добре. Крім того, в управлінні МНС повідомляли про штормове попередження на 12 серпня. У зв’язку з цим влада Ялти закликала жителів залишатися вдома в негоду.
Новая трасса Таврида от ЗАО «ВАД» на участке в Ленинском районе при малейшем дождике выглядит именно так. Разве проектировщики не учитывают осадки, когда планируют и проектируют новую федеральную трассу?— Петр Саврасов (@SavrPW) August 12, 2021
Это еще тайфун не начался, а чего ждать в пятницу и субботу...? pic.twitter.com/K8zCfDRgDt
Своєю чергою, як повідомляє «Радіо Свобода», міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 12 серпня прибув до окупованого Криму, де зустрічається з учасниками молодіжного форуму «Таврида» в Судаку. Організатори відзначили, що злива завадила провести для Лаврова екскурсію по «Тавриді».
Реагуючи на візит Лаврова, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував візит міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова в окупований Крим.
«Навіть злива – проти російських окупантів, і це ще «камені з неба» не почали падати. А от саміт Кримської платформи відбудеться за будь-якої погоди», – написав Кулеба у мікроблозі Twitter.