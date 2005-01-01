У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури

У Кривому Розі в результаті пожежі в приміщенні прокуратури №1 згоріла частина архіву. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа виникла вночі, 30 грудня. Вогнем було охоплено підвальне приміщення прокуратури, де зберігалися архівні справи. Датчики пожежної безпеки спрацювали пізно. Тому рятувальники прибули на місце події о 8:00.

Пожежу ліквідували близько 09.30. З людей ніхто не постраждав.

Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.