У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 14:01200

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У Кривому Розі згоріла частина архіву прокуратури

У Кривому Розі в результаті пожежі в приміщенні прокуратури №1 згоріла частина архіву. Про це повідомляє УНІАН з посиланням на Головне управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа виникла вночі, 30 грудня. Вогнем було охоплено підвальне приміщення прокуратури, де зберігалися архівні справи. Датчики пожежної безпеки спрацювали пізно. Тому рятувальники прибули на місце події о 8:00.

Пожежу ліквідували близько 09.30. З людей ніхто не постраждав.

Причини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

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