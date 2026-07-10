Вдома у чотирьох лікарів виявили майже 150 тис. євро та доларів

У Тернополі правоохоронці викрили чотирьох медиків, які за гроші встановлювали групи інвалідності. Зокрема, вони вимагали 3 тис. доларів від військового за відповідний експертний висновок. Серед організаторів схеми – голова експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Про це повідомив начальник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко. Власні джерела в правоохоронних органах розповіли ZAXID.NET, що злочинну групу викрили в Тернопільській міській лікарні №2.

За даними прокуратури Тернопільської області, до лікарів звернувся військовий для встановлення йому ІІІ групи інвалідності. Ще у 2016 році у чоловіка діагностували онкологію щитоподібної залози та зробили операцію.

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Під час консультації лікарка-неврологиня повідомила пацієнту, що зможе допомогти з документами, однак за такі послуги йому потрібно буде заплатити близько 50 тис. грн. «Ці гроші вона мала розподілити між іншими лікарями, які напишуть відповідні медичні висновки. Під час оформлення документів сума хабаря збільшилась ще на 2 тис. доларів», – йдеться у повідомленні прокуратури.

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Пацієнт передав неврологині зазначені суми, які вона розподілила між головою та членами комісії, а також завідувачкою реабілітаційного відділення. Загалом клієнт передав 47 тис. грн і 2 тис. доларів.

Під час обшуків у кабінетах лікарні та в домівках учасників схеми правоохоронці виявили 75,6 тис. доларів та 73,3 тис. євро. Усім чотирьом лікарям слідчі оголосили підозри за ч. 3 ст. 368 КК України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.