Чоловік помер від серцевої недостатності

Біля кордону з Румунією виявили тіло чоловіка, який напередодні хотів нелегально перетнути кордон. Він помер від серцевої недостатності.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, до прикордонників Чернівецького загону звернулися родичі 29-річного чоловіка з Прикарпаття, які повідомили, що він хоче незаконно перетнути кордон, однак під час нелегального походу відчув різке погіршення самопочуття та просить про допомогу.

Через деякий час група прикордонники виявили тіло чоловіка неподалік кордону з Румунією. За висновком лікарів, чоловік помер від серцевої недостатності.

Зазначимо, що від початку 2022 року на кордоні зафіксовано понад 70 випадків загибелі чоловіків при спробі незаконного перетину.