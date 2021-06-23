Протягом дня клієнтський центр працював під відкритим небом

У вівторок, 22 червня, близько 4 години ранку невідомий облив вхід до клієнтського центру «Волиньгазу», що на проспекті Молоді у Луцьку, невідомою речовиною. Через це протягом дня менеджери приймали клієнтів на вулиці. Що ж це за речовина, наразі з’ясовують у поліції.

Як розповіла ZAXID.NET речниця «Волиньгазу» Оксана Швець, інцидент стався близько 4 ранку 22 червня. Камери зафіксували особу, яка облила поріг клієнтського простору «104» невідомою речовиною з неприємним запахом.

Через цей інцидент протягом дня центр працював під відкритим небом. «Працювали менеджери на вулиці, консультували людей. Роботу центр не припиняв, але у приміщенні робота не велась», – розповіла Оксана Швець.

На місці працювали рятувальники і поліцейські. Правоохоронці наразі досліджують, що це за речовина. У прес-службі поліції Волині розповіли, що за попередніми висновками експертів, речовина нешкідлива для людей. Також правоохоронці з’ясовують обставини інциденту і шукають зловмисника.

У середу, 23 червня, клієнтський центр працює у звичному режимі. Речовину із порогу вже змили.